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19 Mayıs 2020, Salı
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sürprizi

İrfan Can sürprizi

1 numara arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılarda listeye yeni bir isim daha eklendi. Samsunsporlu kaleci için kırmızı-beyazlı ekibi henüz ikna etmeyi başaramayan yönetiminin, 'un genç kalecisi Eğribayat için nabız yokladığı öğrenildi.

1 numara arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılarda listeye yeni bir isim daha eklendi. Samsunsporlu kaleci için kırmızı-beyazlı ekibi henüz ikna etmeyi başaramayan yönetiminin, 'un genç kalecisi Eğribayat için nabız yokladığı öğrenildi. Daha önce ile G.Saray'ın da gündemine gelen 21 yaşında ve 1.93 boyundaki genç oyuncunun, güney ekibiyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor
  1. 19.5.2020
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