Gümüş operasyon!
Beşiktaş, bonservisi Genoa’da olan ve Antalyaspor’da kiralık olarak oynayan 26 yaşındaki Sinan Gümüş'ü önümüzdeki sezon kiralayabilmek için İtalyan ekibinin kapısını çaldı.
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor... Siyah-beyazlılar son olarak devre arasında Fraport TAV Antalyaspor'a transfer olan ve iyi bir performans gösteren Sinan Gümüş'ü gündemine aldı. Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen ancak maliyet anlamında da takım bütçesini zorlamayacak isimlerle görüşen Kartallar, rotasını Gümüş'e çevirdi. Bonservisi İtalya Serie A ekibi Genoa'da bulunan Sinan Gümüş için siyah beyazlılar bir yıllık kiralık teklifinde bulunacak. Sinan'ın Genoa ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
MAAŞ ÖDEMESİ GENOA KULÜBÜNDEN
Devre arasında Antalyaspor'a kiralık giden ancak maaş ödemesi İtalyan kulübü Genoa tarafından yapılan Sinan Gümüş'ü benzer bir şekilde kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, hiçbir ücret ödemeden 26 yaşındaki oyuncuya forma giydirmeyi hedefliyor. İlk olarak oyuncunun yıllık alacağı ücreti de İtalyan kulübüne ödetmek isteyen siyah-beyazlılar, olası bir durumda az da olsa deneyimli futbolcunun yıllık ücreti için belli bir ödeme yapacak. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne katılması durumunda ise İtalyan kulübü Genoa'ya ekstradan 500 bin euro daha ödeyecek.
8 KUPA KALDIRDI
Bu sezon Antalyaspor ile 7 maça çıkan Sinan Gümüş, 3 gol, 1 asistlik performansla takımına önemli bir katkı sağladı. G.Saray formasıyla 3 kez lig şampiyonluğu yaşayan, 3 kez Ziraat Türkiye Kupası kaldıran ve 2 kez Süper Kupa zaferi yaşayan Sinan Gümüş'ün Beşiktaş'ta forması giymeye sıcak baktığı belirtildi.
KOMŞU PEŞİNDE
Sinan Gümüş için Beşiktaş'ın dışında Olympiakos'un da devrede olduğu belirtildi. Yunanistan Ligi'nin lideri olan ve gelecek yıl ülkesini Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek kırımızı-beyazlı ekip, 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için İtalyan kulübüyle bir süre önce masaya oturdu.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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