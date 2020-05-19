Carrascal için gözler satışta - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Mayıs 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Carrascal için gözler satışta

Carrascal için gözler satışta

Carrascal için gözler satışta

'nın gazetesi 'ın gündemindeki 'ın eski takımı 'un, satışı beklediğini yazdı.

'nın gazetesi 'ın gündemindeki 'ın eski takımı 'un, satışı beklediğini yazdı. 'nın belirlediği yetiştiricilik hakkı nedeniyle Kolombiyalı lakaplı oyuncunun Beşiktaş ya da 'ya gitmesi durumunda Millionarios'un 350 bin euro'ya kadar ücret kazanabileceğini yazdı.
  1. 19.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Carrascal için gözler satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA