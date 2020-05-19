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19 Mayıs 2020, Salı
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tüm corona virüsü testlerinin negatif çıktığı duyurdu

Beşiktaş tüm corona virüsü testlerinin negatif çıktığı duyurdu

corona virüsü testleriyle ilgili son dakika açıklamasında bulundu. daha önce pozitif çıkan sonuçlar da dahil tüm testlerin negatif çıktığını duyurdu.

corona virüsü testleriyle ilgili son dakika açıklamasında bulundu. daha önce pozitif çıkan sonuçlar da dahil tüm testlerin negatif çıktığını duyurdu.

Beşiktaş yaptığı açıklamayla daha önce pozitif tüm sonuçların negatif olarak tespit edildiğini açıkladı.

Açıklama şu şekilde;

"18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır.

Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir.

Taraftarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur."

  1. 19.05.2020
  2. Güncelleme: 19.05.2020 22:07
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