Beşiktaş tüm corona virüsü testlerinin negatif çıktığı duyurdu
Beşiktaş corona virüsü testleriyle ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Siyah-beyazlılar daha önce pozitif çıkan sonuçlar da dahil tüm testlerin negatif çıktığını duyurdu.
Beşiktaş corona virüsü testleriyle ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Siyah-beyazlılar daha önce pozitif çıkan sonuçlar da dahil tüm testlerin negatif çıktığını duyurdu.
Beşiktaş yaptığı açıklamayla daha önce pozitif tüm sonuçların negatif olarak tespit edildiğini açıkladı.
Açıklama şu şekilde;
"18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır.
Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir.
Taraftarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur."
- 19.05.2020
- Güncelleme: 19.05.2020 22:07
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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