Beşiktaş tüm corona virüsü testlerinin negatif çıktığı duyurdu

Beşiktaş corona virüsü testleriyle ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Siyah-beyazlılar daha önce pozitif çıkan sonuçlar da dahil tüm testlerin negatif çıktığını duyurdu.

Beşiktaş yaptığı açıklamayla daha önce pozitif tüm sonuçların negatif olarak tespit edildiğini açıkladı.

Açıklama şu şekilde;

"18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır.

Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir.

Taraftarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur."