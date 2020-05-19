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19 Mayıs 2020, Salı
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Adem Ljajic’i idmana almadı

Adem Ljajic’i idmana almadı

'le ilgili sürpriz bir gerçek ortaya çıktı. 'daki Türk sancağı doğumlu olan Ljajic'in bir dönem F.Bahçe'de forma giyen amcası tarafından sarı-lacivertli ekibe önerildiği ancak beğenilmediği iddia edildi.

Beşiktaşlı Ljajic'le ilgili sürpriz bir gerçek ortaya çıktı. 'daki Türk sancağı doğumlu olan Ljajic'in bir dönem F.Bahçe'de forma giyen amcası tarafından sarı-lacivertli ekibe önerildiği bildirildi. 2008'de henüz Partizan'ın genç takımında forma giyerken Layic'in Adem'i 'a getirdiği ve F.Bahçe ile idmanlara çıkarmaya çalıştığı ama olumsuz cevap aldığı öğrenildi.
  1. 19.5.2020
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