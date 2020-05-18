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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Marcelo heyecanı

Marcelo heyecanı

’ın eski stoperi Marcelo, hesabından ’a attığı iki golün videosunu paylaşırken, bu paylaşım siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

'ta Marcelo Guedes heyecanı yaşanıyor... Kariyerini Lyon'da sürdüren 'ın eski stoperi Marcelo, hesabından yeni bir Beşiktaş paylaşımına imza attı. Brezilyalı futbolcu, şampiyonluk yaşadığı 2015-2016 sezonunun 33. haftasında 'a Vodafone Park'ta attığı 2 golün videosunu paylaşırken, siyahbeyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Videosu binlerce beğeni alan Marcelo, o tarihte şampiyonluğa yaptığı katkı için mutlu olduğunu aktardı. Marcelo'un adı uzun süredir Beşiktaş'la anılıyordu.
  1. 18.5.2020
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