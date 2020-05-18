Kritik gün çarşamba
Corona virüsü testleri pozitif çıkan kişi sayısı 10’a yükselen Beşiktaş’ta yeni yol haritası çarşamba yapılacak son test sonrasında netleşecek.
Hafta içinde 8 kişinin Covid 19 testinin daha pozitif çıkmasıyla vaka sayısı 10'a yükselen siyah-beyazlılara Ümraniye'de yeniden test yapılacak. Çıkacak sonuçlara göre yeni planlama belirlenecek. Son test sonuçlarının açıklanmasının ardından antrenmanlar iptal edilmiş ve karantina süreci başlamıştı. Bu süreci evlerinde geçiren futbolcular, teknik ekibin kendileri için hazırladığı bireysel programları uygulamaya devam ediyor.
Çarşamba günü yapılacak test sonrasında vakalar devam ederse antrenmanlar başlamayacak. Sonuçların negatife dönmesi durumunda ise yeni bir çalışma takvimi oluşturulacak. Teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibinin, lig başlayana kadar takımın temposunu yukarıya çekebilecek çalışmalar üzerinde durduğu öğrenildi. Siyah beyazlıların tek tesellisi Başkan Ahmet Nur Çebi ve diğer vakaların durumlarının ciddi olmaması.
- 18.5.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kritik gün çarşamba haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.