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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Beşiktaşlı 5 futbolcu karantinadan çıktı!

Beşiktaşlı 5 futbolcu karantinadan çıktı!

’ta ülkelerinden dönen ve corona virüsü tedbirleri kapsamında bir karantinaya alınan Kevin-Prince Boateng, , Adem Ljajic, Victor Ruiz ve Georges-Kevin N’Koudou'nun 14 günlük karantina süreci sona erdi. Yıldız isimler, antrenmanların yeniden başlaması halinde takıma katılacak.

Corona virüsü salgını nedeniyle liglerin askıya alınmasının ardından ülkelerine giden Beşiktaşlı 5 futbolcu, 2 hafta önce 'ye dönmüştü.

Özel uçaklarla 'a gelen Boateng, Lens, Ljajic, Ruiz ve N'Koudou, Güngören'de bulunan Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınmıştı. 14 günlük süreyi tamamlayan oyuncular sabah saatlerinde yurttan ayrıldı.

Siyah beyazlı futbolcular, Covid-19 nedeniyle durdurulan antrenmanların yeniden başlaması halinde takımla çalışmalara başlayacak.

Beşiktaşlı futbolcular karantinadan çıktı

NADİR ÇİFTÇİ VE YASİN PEHLİVAN ANKARA'YA GİTTİ
Öte yandan forması giyen ve Yasin Pehlivan da yurttan ayrılarak 'ya gitti. İki futbolcu, öğle saatlerinde bir kez daha Covid-19 testine girdi. Nadir ve Yasin çıkan sonuçlara göre ya karantinaya alınacak ya da takımla birlikte çalışmalara katılacak.

  1. 18.05.2020
  2. Güncelleme: 18.05.2020 18:38
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