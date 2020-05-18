Beşiktaşlı 5 futbolcu karantinadan çıktı!

Corona virüsü salgını nedeniyle liglerin askıya alınmasının ardından ülkelerine giden Beşiktaşlı 5 futbolcu, 2 hafta önce Türkiye'ye dönmüştü.

Özel uçaklarla İstanbul'a gelen Boateng, Lens, Ljajic, Ruiz ve N'Koudou, Güngören'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınmıştı. 14 günlük süreyi tamamlayan oyuncular sabah saatlerinde yurttan ayrıldı.

Siyah beyazlı futbolcular, Covid-19 nedeniyle durdurulan antrenmanların yeniden başlaması halinde takımla çalışmalara başlayacak.

NADİR ÇİFTÇİ VE YASİN PEHLİVAN ANKARA'YA GİTTİ

Öte yandan Gençlerbirliği forması giyen Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan da yurttan ayrılarak Ankara'ya gitti. İki futbolcu, öğle saatlerinde bir kez daha Covid-19 testine girdi. Nadir ve Yasin çıkan sonuçlara göre ya karantinaya alınacak ya da takımla birlikte çalışmalara katılacak.