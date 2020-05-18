Beşiktaşlı 5 futbolcu karantinadan çıktı!
Beşiktaş’ta ülkelerinden dönen ve corona virüsü tedbirleri kapsamında bir öğrenci yurdunda karantinaya alınan Kevin-Prince Boateng, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Victor Ruiz ve Georges-Kevin N’Koudou'nun 14 günlük karantina süreci sona erdi. Yıldız isimler, antrenmanların yeniden başlaması halinde takıma katılacak.
Corona virüsü salgını nedeniyle liglerin askıya alınmasının ardından ülkelerine giden Beşiktaşlı 5 futbolcu, 2 hafta önce Türkiye'ye dönmüştü.
Özel uçaklarla İstanbul'a gelen Boateng, Lens, Ljajic, Ruiz ve N'Koudou, Güngören'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınmıştı. 14 günlük süreyi tamamlayan oyuncular sabah saatlerinde yurttan ayrıldı.
Siyah beyazlı futbolcular, Covid-19 nedeniyle durdurulan antrenmanların yeniden başlaması halinde takımla çalışmalara başlayacak.
NADİR ÇİFTÇİ VE YASİN PEHLİVAN ANKARA'YA GİTTİ
Öte yandan Gençlerbirliği forması giyen Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan da yurttan ayrılarak Ankara'ya gitti. İki futbolcu, öğle saatlerinde bir kez daha Covid-19 testine girdi. Nadir ve Yasin çıkan sonuçlara göre ya karantinaya alınacak ya da takımla birlikte çalışmalara katılacak.
- 18.05.2020
- Güncelleme: 18.05.2020 18:38
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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