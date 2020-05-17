Sergen Yalçın: N’Sakala ve Rıdvan yeter - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
17 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın: N’Sakala ve Rıdvan yeter

: N’Sakala ve Rıdvan yeter

Sergen Yalçın: N’Sakala ve Rıdvan yeter

Beşiktaş Teknik Direktörü 'ın yöneticilerle yaptığı görüşmede, ile sözleşmesi sona erecek olan Fabrice N'Sakala ile 'ın genç yıldızı Rıdvan'ın yeni sezon için sol bek mevkiinde yeterli olacağını söylediği öğrenildi.

29 yaşındaki N'Sakala, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada F.Bahçe'den devre arasında teklif aldığını ve kendisiyle 'in de ilgilendiğini ifade etmiş ancak gönlünün Beşiktaş'tan yana olduğunu dile getirmişti. Asıl yeri sol bek olan Fabrice N'Sakala, çok yönlü bir oyuncu olmasıyla dikkat çekiyor. 29 yaşındaki futbolcu, sol kanat, sol stoper ve sağ bekte de görev alıyor.

  1. 17.5.2020
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