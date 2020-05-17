Rebocho’ya Fransız talip

Portekiz basınında yer alan haberlere göre; Fransa Ligi ekiplerin Nantes, Beşiktaş'ta forma giyen ve sözleşmesi Guingamp takımında bulunan 25 yaşındaki sol bek Pedro Rebocho'yu transfer etmek için görüşmelere başladığı belirtildi. Rebocho Beşiktaş'ta 2 maçta daha sahaya çıkarsa sözleşmesi otomatik olarak uzayacak.