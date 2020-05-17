Diaby’de sürpriz
Portekiz basını Beşiktaş'ın sezon başında S. Lizbon'dan kiraladığı Diaby konusunda önemli bir habere yer verdi.
A Bola'nın okuyucularına aktardığı haberde, "Diaby, gelecek sezonun planlamalarına dahil edilmeyecek. Malili futbolcu ile yollarını ayıracak Lizbon, Diaby yükünden kurtulacak" denildi.
- 17.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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