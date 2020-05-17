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17 Mayıs 2020, Pazar
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’de sürpriz

Diaby’de sürpriz

Portekiz basını 'ın sezon başında S. 'dan kiraladığı konusunda önemli bir habere yer verdi.

A Bola'nın okuyucularına aktardığı haberde, ", gelecek sezonun planlamalarına dahil edilmeyecek. Malili futbolcu ile yollarını ayıracak , Diaby yükünden kurtulacak" denildi.

  1. 17.5.2020
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