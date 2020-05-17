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17 Mayıs 2020, Pazar
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Beşiktaş'tan taraftarlara 'korsan ürün' uyarısı!

Beşiktaş'tan taraftarlara 'korsan ürün' uyarısı!

Beşiktaş Kulübü, üzerinden kulüp armasını taşıyan maske, tekstil ve aksesuar ürünlerinin korsan satışının yapıldığını belirtip, taraftarlarını söz konusu korsan ürünlere itibar etmemeleri konusunda uyardı.

Beşiktal Kulübü, internetten satışı yapılan korsan ürünler konusunda bir açıklama yayınlayıp, siyah-beyazlı taraftarları uyardı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüzün armasını taşıyan maskeler ile çeşitli tekstil ve aksesuar ürünlerinin sosyal medyada korsan şekilde yapılan reklam ve satışının arttığını gözlemlemekteyiz.

Söz konusu korsan ürünlerin reklam ve satışını yapanlar hakkında gerekli hukuki işlemlere derhal başlanacağını kamuoyuna duyurur, taraftarlarımızdan korsan ürünlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz.

  1. 17.05.2020
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