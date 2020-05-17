Beşiktaş El Arabi'yi isteyince Olympiakos harekete geçti! Transfer...
Bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Olympiakos'un Faslı futbolcusu Youssef El Arabi'den kötü haber geldi. Yunan temsilcisinin oyuncuya sözleşme uzatma teklifinde bulunacağı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Beşiktaş'ın yeni sezonda kadrosuna katmayı planladığı 33 yaşındaki golcü Youssef El Arabi'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yunan basınından Sportime'da yer alan habere göre oyuncusunu bırakmak istemeyen Olympiakos, Faslı yıldıza sözleşme uzatma teklifinde bulunucak.
El Arabi'nin, Yunan temsilcisi ile olan mukavelesi 2021 yılında sona eriyordu. Bu sezon toplamda 39 maça çıkan Faslı oyuncu, 24 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.
YOUSSEF EL-ARABI KİMDİR?
3 Şubat 1987'de Fransa'nın Caen şehrinde doğan Youssef El-Arabi aslen Faslı. Fas Milli Takımı'nda da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, 41 maçta 15 gol attı. Futbola Mondeville'de başlayan ve SM Caen'de profesyonel olan El-Arabi, Al-Hilal'etransfer oldu. Granada ile Avrupa'ya dönen ünlü santrafor Lekhwiya (Al Duhail) ile Katar'a adım attı. Son olarak Yunan ekibi Olympiakos'a transfer olan ve oynadığı takımlarda iyi istatistikler yakalayan El-Arabi, güçlü fiziği ile dikkat çekiyor.
- 17.05.2020
- THY 19 Mayıs için tarihi yolculuk hatıra bileti çıkardı! THY 19 Mayıs hatıra bileti nedir? 19 Mayıs hatıra bileti nasıl alınır?
- Galatasaray'da Fatih Terim'den oyunculara tam not
- Mauricio Isla Şili’ye gidiş sinyali verdi
- Beşiktaş'ta kaleci harekatı... 1 numaraya dört aday!
- İşte Fenerbahçe'nin 2021 model formaları
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş El Arabi'yi isteyince Olympiakos harekete geçti! Transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.