Beşiktaş El Arabi'yi isteyince Olympiakos harekete geçti! Transfer... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
17 Mayıs 2020, Pazar
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'yi isteyince harekete geçti! ...

Beşiktaş El Arabi'yi isteyince Olympiakos harekete geçti! Transfer...

Bir süredir 'ın gündeminde olan 'un Faslı futbolcusu Youssef 'den kötü haber geldi. Yunan temsilcisinin oyuncuya sözleşme uzatma teklifinde bulunacağı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ın yeni sezonda kadrosuna katmayı planladığı 33 yaşındaki golcü Youssef 'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yunan basınından Sportime'da yer alan habere göre oyuncusunu bırakmak istemeyen , Faslı yıldıza sözleşme uzatma teklifinde bulunucak.

El Arabi'nin, Yunan temsilcisi ile olan mukavelesi 2021 yılında sona eriyordu. Bu sezon toplamda 39 maça çıkan Faslı oyuncu, 24 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.

YOUSSEF EL-ARABI KİMDİR?

3 Şubat 1987'de 'nın Caen şehrinde doğan Youssef El-Arabi aslen Faslı. Fas Milli Takımı'nda da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, 41 maçta 15 gol attı. Futbola Mondeville'de başlayan ve SM Caen'de profesyonel olan El-Arabi, Al-Hilal'etransfer oldu. Granada ile Avrupa'ya dönen ünlü santrafor Lekhwiya (Al Duhail) ile 'a adım attı. Son olarak Yunan ekibi Olympiakos'a olan ve oynadığı takımlarda iyi istatistikler yakalayan El-Arabi, güçlü fiziği ile dikkat çekiyor.


  1. 17.05.2020
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