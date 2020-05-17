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17 Mayıs 2020, Pazar
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'den taraftara mesaj!

Ahmet Nur Çebi'den taraftara mesaj!

Başkanı , yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktıktan sonra kendisine geçmiş olsun mesajları gönderen taraftarlar için teşekkür mesajı yayınladı.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Kulübü Başkanı bir teşekkür mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayınlanan mesajda Çebi, "Kovid-19 tarama testimin pozitif sonuç vermesinin ardından hazırladıkları anlamlı videoyla bana büyük bir moral veren BJK-Kabataş Vakfı Okulları'nın değerli öğrencileri ile sosyal medya aracılığıyla geçmiş olsun dileklerini ileten taraftarımıza şükranlarımı sunarım." ifadelerini kullandı.



  1. 17.05.2020
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