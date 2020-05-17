Adnan Dalgakıran pazarlıkta acımıyor

"Belirlediğimiz indirimi yapalım. İsteyen UEFA'ya, FIFA'ya ya da TFF'ye gitsin" diye rest çeken Dalgakıran'ın hazırladığı tek taraflı indirimi içeren kağıtların, Başkan Çebi imzasıyla oyuncuların menajerlerine bile gönderdiği öğrenildi.