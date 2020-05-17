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17 Mayıs 2020, Pazar
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pazarlıkta acımıyor

Adnan Dalgakıran pazarlıkta acımıyor

İndirim görüşmelerini yürüten İkinci Başkan , sert bir tutum sergiliyor.

"Belirlediğimiz indirimi yapalım. İsteyen 'ya, 'ya ya da 'ye gitsin" diye rest çeken Dalgakıran'ın hazırladığı tek taraflı indirimi içeren kağıtların, Başkan Çebi imzasıyla oyuncuların menajerlerine bile gönderdiği öğrenildi.

  1. 17.5.2020
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