Beşiktaş yılın transferini yapıyor! Lijajic yerine Fernandes
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun kadro yapılandırma çalışmalarına başlayan siyah beyazlılar, karlı çıkacağı bir transfer operasyonuna girişti! İşte detaylar...
Süper Lig'de gelecek yılın kadrosunu kurmak için çaba sarf eden Beşiktaş'ta dün sürpriz bir gelişme yaşandı.
Rus ekibi Krasnodar, orta alanda forma giyen oyuncusu Manuel Fernandes ile sözleşme yenilemeyip Beşiktaş'tan Ljajic'i almak için harekete geçti.
Yeni Asır'ın haberine göre, Rusya'dan gelen teklifi ciddi olarak değerlendirmeye alan Kartal, Ljajic'in boşluğunu eski yıldızıyla dolduracak.
KASASI DOLACAK
Siyah-beyazlılar, Rusya ekibi Krasnodar ile sözleşmesi sona erecek Portekizli yıldız Manuael Fernandes'e teklif götürürken transferi en kısa sürede çözmek istiyor. Siyah beyazlılar, Ljajic'i iyi bir bonservis bedeliyle satıp kasasına ciddi bir nakit girişi yapacak.
Fernandes bu sezon Krasnodar formasıyla 12 karşılaşmada rol aldı ve 2 gole imza attı.
- 14.05.2020
- Güncelleme: 14.05.2020 10:37
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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