Komşu 'Bua' diyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
12 Mayıs 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Komşu 'Bua' diyor

Komşu 'Bua' diyor

Komşu 'Bua' diyor

'ın ilgilendiği iddia edilen Kevin Bua için Yunan medyasından yeni haberler geldi. Fosonline sitesi son gelişmelerin lehine ilerlediğini aktardı.

'ın ilgilendiği iddia edilen Bua için Yunan medyasından yeni haberler geldi. Fosonline sitesi son gelişmelerin lehine ilerlediğini aktardı. 30 Haziran'da sona eren sözleşmesinin ardından kısmi bir uzatmayı dahi kabul etmeden takımdan ayrılmayı planlayan Bua'nın rotasını Kartal'a'a çevirdiği ve siyah-beyazlıların ilerleyen günlerde oyuncuya son teklifi sunacağı öğrenildi.
  1. 12.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Komşu 'Bua' diyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA