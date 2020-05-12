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12 Mayıs 2020, Salı
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Haberler Beşiktaş Atiba'dan yönetime flaş çağrı!

Atiba: Karantinaya girelim!

Atiba: Karantinaya girelim!

'ta bir futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıkması takımdaki diğer oyuncuları korkuttu. Yönetime çağrıda bulunan kaptan Atiba, “Tüm sonuçlar belli olana kadar bir araya gelmeyelim. Biz de karantinaya girelim” dedi.

Siyah-beyazlı takımda corona virüsü vakasının çıkması sonrası oyuncularda tedirginlik başladı. Başta Atiba ve birçok oyuncu, riske girmeden 14 günlük karantinadan yana oldukları bildirildi. Özellikle astım hastası olduğu için özel bir ilaçla maçlara çıkan 'ın, deyim yerindeyse şok yaşadığı vurgulandı.

Bugünkü testlerin sonucu çıkana kadar antrenmanlarını askıya alan yönetimi, ile temasa geçerek ne yapılması konusunda tavsiyeler alacak. İdarecilerin acil olarak durum değerlendirmesi yapıp gerekirse tüm futbolcuları 'nde karantinaya almayı planladığı ortaya çıktı.

"ANTRENMANLARA BAŞLAMAK DOĞRU DEĞİL"

Kaptan Atiba'nın yönetime bu teklifi götürerek, "Bu durumda bir araya gelmek çok riskli. Biz de karantinaya girelim. Sonuçlar belli olmadan antrenmanlara başlamak doğru değil" dediği gelen haberler arasında.

  1. 12.5.2020
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