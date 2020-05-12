Atiba: Karantinaya girelim!
Beşiktaş'ta bir futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıkması takımdaki diğer oyuncuları korkuttu. Yönetime çağrıda bulunan kaptan Atiba, “Tüm sonuçlar belli olana kadar bir araya gelmeyelim. Biz de karantinaya girelim” dedi.
Siyah-beyazlı takımda corona virüsü vakasının çıkması sonrası oyuncularda tedirginlik başladı. Başta Atiba ve birçok oyuncu, riske girmeden 14 günlük karantinadan yana oldukları bildirildi. Özellikle astım hastası olduğu için özel bir ilaçla maçlara çıkan Atiba Hutchinson'ın, deyim yerindeyse şok yaşadığı vurgulandı.
Bugünkü testlerin sonucu çıkana kadar antrenmanlarını askıya alan Beşiktaş yönetimi, Sağlık Bakanlığı ile temasa geçerek ne yapılması konusunda tavsiyeler alacak. İdarecilerin acil olarak durum değerlendirmesi yapıp gerekirse tüm futbolcuları Nevzat Demir Tesisleri'nde karantinaya almayı planladığı ortaya çıktı.
"ANTRENMANLARA BAŞLAMAK DOĞRU DEĞİL"
Kaptan Atiba'nın yönetime bu teklifi götürerek, "Bu durumda bir araya gelmek çok riskli. Biz de karantinaya girelim. Sonuçlar belli olmadan antrenmanlara başlamak doğru değil" dediği gelen haberler arasında.
- 12.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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