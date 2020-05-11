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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Yeniden teste girecekler

Yeniden teste girecekler

Beşıktaş'ta bugünden itibaren yapılması planlanan antrenmanlar iptal edildi. beyazlılar tüm takıma ve personeline yarın veya çarşamba günü yeniden test yaptıracak.

Beşıktaş'ta bugünden itibaren yapılması planlanan antrenmanlar iptal edildi. beyazlılar tüm takıma ve personeline yarın veya çarşamba günü yeniden test yaptıracak ve çıkacak sonuçlara göre antrenmanlara devam edilip edilmeyeceğine karar verilecek.
  1. 11.5.2020
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