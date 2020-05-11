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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Burak’tan corona paylaşımı

Burak’tan corona paylaşımı

Beşıktaş'ın bir futbolcu ve bir çalışanında corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından 'dan ilginç bir paylaşım geldi.

Beşıktaş'ın bir futbolcu ve bir çalışanında corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından 'dan ilginç bir paylaşım geldi. Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bu paylaşımı yaptı.

  1. 11.5.2020
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