Annelere kutlama

Beşıktaş, Anneler Günü'nü dün bir video ile kutladı. Atatürk'ün annesi Zübeyde hanım üzerinden verilen mesajda "Tüm annelerimizin günü kutlu olsun" denildi. Başkan Ahmet Nur Çebi de kulübün sitesinden bir mesaj yayınlayıp "Annelik makamı, kutsal ve yüce bir makamdır. Hayattaki en kıymetli varlığımız olan annelerimize; sadece bugün değil her gün, hak ettikleri değeri vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

EŞLERİNİ DE UNUTMADILAR

Beşıktaşlı futbolcular da sosyal medya hesaplarından Anneler Günü'nü unutmadı. Kimi annesiyle kimi eşiyle fotoğraflarını paylaştı.: