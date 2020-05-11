Annelere kutlama
Beşıktaş, Anneler Günü'nü dün bir video ile kutladı. Atatürk'ün annesi Zübeyde hanım üzerinden verilen mesajda "Tüm annelerimizin günü kutlu olsun" denildi.
Beşıktaş, Anneler Günü'nü dün bir video ile kutladı. Atatürk'ün annesi Zübeyde hanım üzerinden verilen mesajda "Tüm annelerimizin günü kutlu olsun" denildi. Başkan Ahmet Nur Çebi de kulübün sitesinden bir mesaj yayınlayıp "Annelik makamı, kutsal ve yüce bir makamdır. Hayattaki en kıymetli varlığımız olan annelerimize; sadece bugün değil her gün, hak ettikleri değeri vermeliyiz" ifadelerini kullandı.
EŞLERİNİ DE UNUTMADILAR
Beşıktaşlı futbolcular da sosyal medya hesaplarından Anneler Günü'nü unutmadı. Kimi annesiyle kimi eşiyle fotoğraflarını paylaştı.:
- 11.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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