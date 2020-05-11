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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Annelere kutlama

Annelere kutlama

Beşıktaş, Anneler Günü'nü dün bir video ile kutladı. Atatürk'ün annesi Zübeyde hanım üzerinden verilen mesajda "Tüm kutlu olsun" denildi.

Beşıktaş, Anneler Günü'nü dün bir video ile kutladı. Atatürk'ün annesi Zübeyde hanım üzerinden verilen mesajda "Tüm kutlu olsun" denildi. Başkan de kulübün sitesinden bir mesaj yayınlayıp "Annelik makamı, kutsal ve yüce bir makamdır. Hayattaki en kıymetli varlığımız olan annelerimize; sadece bugün değil her gün, hak ettikleri değeri vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

EŞLERİNİ DE UNUTMADILAR
Beşıktaşlı futbolcular da sosyal medya hesaplarından Anneler Günü'nü unutmadı. Kimi annesiyle kimi eşiyle fotoğraflarını paylaştı.:

  1. 11.5.2020
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