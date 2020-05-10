UEFA’ya rapor gitti - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
10 Mayıs 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş UEFA’ya rapor gitti

’ya rapor gitti

UEFA’ya rapor gitti

Karius ve Ljajic'in borçsuzluk kağıtlarını imzalamaması yüzünden 'nın lisans sistemine eksik bilgi giren yönetiminin savunmasını gönderdiği bildirildi.

Karıus ve Ljajic'in borçsuzluk kağıtlarını imzalamaması yüzünden 'nın lisans sistemine eksik bilgi giren yönetiminin savunmasını gönderdiği bildirildi. Yayıncı kuruluşun ödemeleri geciktirmesini ve sürekli şartnameyi değiştirmesini UEFA'nın delil olarak sunan siyah-beyazlıların bu yüzden ödemelerde sıkıntı çekildiği raporu verdiği kaydedildi.
  1. 10.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

UEFA’ya rapor gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA