Sait Karafırtınalar: Ajdin Hasic ilk 11’i hak etseydi oynatırdık - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
10 Mayıs 2020, Pazar
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: ilk 11’i hak etseydi oynatırdık

Sait Karafırtınalar: Ajdin Hasic ilk 11’i hak etseydi oynatırdık

'ın II takımından kadrosuna kattığı ve gelişmesi için Ümraniyespor'a kiraladığı 18 yaşındaki genç futbolcu için, açıklamalarda bulundu. Karafırtınalar oyuncunun neden oynatılmadığına dair eleştiriler üzerine "Hak etseydi oynatırdık" ifadelerini kullandı.

'ın geleceğin yıldız adayları arasında görerek kadrosuna kattığı ve tecrübe kazanması için de devre arasında 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiraladığı hakkında Ümraniyespor Teknik Direktörü , İhlas Haber Ajansı muhabirine önemli açıklamalar yaptı.

"İSTEDİĞİMİZ PERFORMANSI ALAMADIK"
Deneyimli çalıştırıcı, 18 yaşındaki futbolcunun yetenekli olmasına rağmen bazı özelliklerini geliştirmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bunların başında da 'takım savunması'nın geldiğini aktaran Karafırtınalar, "İlk 11'i hak etseydi oynatırdık. Öyle bir saplantımız yok. Play-off takımı olsaydık Hasic'e çok daha önce şans verebilirdik. Ama Ümraniyespor yarışmacı bir takım. Mesela devre arası görmemiş hiç Hasic. Düzenli şans bulamamış, devamlı idman da yapamamış. Biz gelince o şansı verdik ona, idmanda da gördüğümüz yeteneklerinden dolayı. İstediğimiz performansı alamadık. '20 dakikada mı anladınız' derseniz, hayır. Biz haftanın her günü idman yapıyoruz. Üstüne koyuyor, çok yetenekli ama takım savunmasına daha fazla katkı verse o zaman değerlendirilebilir. Ama Beşiktaş'ta sezon başı yaparsa ve o disiplinin içine girerse bence yetenekli bir oyuncu, faydalanılabilir" diye konuştu.

  1. 10.05.2020
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