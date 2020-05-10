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10 Mayıs 2020, Pazar
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Makul bir indirim olabilir

Makul bir indirim olabilir

Başkanı 'nin satılmasını istediği Vida'nın ne ayrılmaya ne de istenen oranda indirim yapmaya niyeti yok.

Başkanı 'nin satılmasını istediği Vida'nın ne ayrılmaya ne de istenen oranda indirim yapmaya niyeti yok. Menajeri bu talebi 'ya götürmeleri durumunda davayı kesinlikle kazanacaklarını söyledi. Vida ise huzurlu şekilde 'da yaşamaya devam etmek istediğini bu yüzden kulüple görüşerek makul bir indirimi kabul etmesini menajerine iletti.
  1. 10.5.2020
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