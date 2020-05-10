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10 Mayıs 2020, Pazar
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İdmanlar iptal

İdmanlar iptal

, cuma günü son idmanını yapıp sokağa çıkma yasağı nedeniyle 2 gün izne ayrılmıştı. da idmanlar kaldığı yerden devam edecekti. Takımda pozitif vaka çıkması sonucu antrenmanın iptal edilmesi ve futbolcuların yeniden evden çalışması bekleniyor.

Beşıktaş, cuma günü son idmanını yapıp sokağa çıkma yasağı nedeniyle 2 gün izne ayrılmıştı. da idmanlar kaldığı yerden devam edecekti. Takımda pozitif vaka çıkması sonucu antrenmanın iptal edilmesi ve futbolcuların yeniden evden çalışması bekleniyor. Tesislerde de yoğun dezenfekte çalışmaları başladığı ifade ediliyor.
  1. 10.5.2020
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