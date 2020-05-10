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10 Mayıs 2020, Pazar
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Elia'da son karar 'ın!

Elia'da son karar Sergen Yalçın'ın!

Ekonomik kriz nedeniyle gelecek sezon bonservisi elinde olan oyunculara yönelecek yönetimi, listenin ilk sırasına Bşakşehirli Eljero Elia'yı aldı. Hollandalı yıldızın transferi için için son kararı ’ın vereceği öne sürüldü.

Beşıktaş'ta çalışmaları devam ediyor. Yönetim bir yandan liglerin devamı halinde kalan 8 maçı düşünürken diğer taraftan gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Takvim'in haberine göre, özellikle bonservisi olmayan oyunculara yönelecek olan yönetim listenin en başına Başakşehirli Elia'yı aldı.

Sezon sonunda serbest kalacak olan sol kanat oyuncusu için topun artık 'da olduğu öğrenildi. Yönetimin Hollandalı oyuncuyu transfer etmek istediği ancak son karar verilmeden önce Yalçın'ın görüşünün isteneceği öğrenildi.

  1. 10.05.2020
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