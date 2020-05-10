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10 Mayıs 2020, Pazar
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Cyle kalmak istiyor

Cyle Larin kalmak istiyor

Sezon başında ekibi- 'e kiralanan Cyle , geleceğiyle ilgili konuştu ve 'ta kalmak istediğini ifade etti.

Sezon başında ekibi- 'e kiralanan Cyle , geleceğiyle ilgili konuştu ve 'ta kalmak istediğini ifade etti. Kanadalı forvet "Benim için gelen teklifler olduğunu biliyorum. Ancak önceliğim Beşiktaş'ta forma giymek olacak" ifadelerini kullandı. Cyle Larin, Zulte Waregem'de 33 maçta 9 gol atıp 11 asist yaptı.
  1. 10.5.2020
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