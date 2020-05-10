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10 Mayıs 2020, Pazar
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Carrascal'da işler ciddileşiyor! ...

Carrascal'da işler ciddileşiyor! Beşiktaş...

basınından sitesi, ’li yıldız orta sahası için ve ’ın devrede olduğunu iddia etti. Özel haberde “’da orta sırada kalmaktansa ’de zirveye oynayan bir takıma gidebilir” denildi.

Beşıktaş'ta öncelik kaleci transferine çevrilse de iddiaların da ardı arkası kesilmiyor. Bir süre önce adı siyah-beyazlılarla anılan için ülkesinin medyasından da iddialar gelmeye başladı. 'da yayın yapan sitesi, Arjantin ekibi 'te forma giyen orta saha oyuncusu Jorge Carrascal için 'ın devrede olduğunu yazdı. imzalı özel haberde Kolombiyalı futbolcuyu ve siyah-beyazlı ekibin yakından takip ettiği belirtildi. Guillermo Puerto "Jorge Carrascal'ı 'un istediği söyleniyor ama bu doğru değil. Onunla ilgilenen takımlar 'dan Fiorentina ve 'den Beşiktaş" ifadelerini kullandı.

BU RAKAM HİÇBİR ŞEY İFADE ETMİYOR
Rıver Plate'in 21 yaşındaki Jorge Carrascal için 20 milyon euro serbest kalma bedeli belirlediğini de yazan Puerto ayrıca "Koronavirüs salgını sonrası hiçbir kulüp bu rakamı ödeyemez. Bu rakam hiçbir şey ifade etmiyor ve makul bir teklife Carrascal yeniden Avrupa'nın yolunu tutabilir" yorumunu yaptı. Öte yandan ortalama piyasa değeri 2.7 milyon euro olarak gösterilen Kolombiyalı Carrascal oyuncunun da Avrupa'ya gitmek istediğinin altı çizildi. Puerto son olarak "Carrascal Fiorientina'da orta sıralarda kalmaktansa Türkiye'de başa oynayan bir takımı tercih edebilir" şeklinde konuştu. 1.79 boyundaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi 2022'ye kadar devam ediyor. Genç isim ayrıca kanatlarda da görev yapabiliyor.

ŞiMDiDEN 4. KULÜBÜ
Genç yaşına rağmen oldukça fazla sayıda geçmişi bulunan Carrascal, futbola ülkesinin takımı Millonarios'ta başladıktan sonra İspanyol Sevilla Atletico'ya transfer oldu. Buradan da ekibi Karpaty Lviv'e geçti. Son olarak da River Plate'in yolunu tuttu.

9 GOL, 6 ASİSTİ VAR
Jorge Carrascal, kulüp kariyerinde şimdiye kadar 60 karşılaşma forma giydi. 9 gol, 6 asist üretti. Henüz ülkesinin A milli takımında hiç forma giyemedi. River Plate ile bir kez Sudemaricana şampiyonu oldu.

  1. 10.5.2020
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