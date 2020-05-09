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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Dezenfekte kabini kuruldu

Dezenfekte kabini kuruldu

kulübü corona virüsü salgınına karşı aldığı hijyen tedbirleri kapsamında, girişine dezenfekte kabini yerleştirdi.

kulübü corona virüsü salgınına karşı aldığı hijyen tedbirleri kapsamında, girişine dezenfekte kabini yerleştirdi. Teknik heyet ve futbolcular ile tesis personeli, salgından koruması amacıyla tesise girişte otomatik dezenfekte kabinini kullanmaya başladı.

  1. 9.5.2020
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