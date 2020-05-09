Çift idmanla yola devam

Beşiktaş hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü. Ümraniye'de teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki sabah antrenmana Caner Erkin, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Güven Yalçın, Rıdvan Yılmaz, Tyler Boyd ve Utku Yuvakuran katıldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, açma-germe, tam sahada koşu, kondisyon ve şut çalışması yaptı.



ÜMRANİYE'DE İKİ KAMP

Beşiktaş, TFF'nin haziran ayında devam edeceği duyurulan lig için iki hazırlık kampı gerçekleştirecek. Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın tarafından yapılan planlama doğrultusunda, 16-19 Mayıs ile 23-26 Mayıs tarihleri arasında Nevzat Demir Tesisleri'nde tam kadro halinde iki kamp yapacak.