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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Çift idmanla yola devam

Çift idmanla yola devam

hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü. Ümraniye'de teknik direktör yönetimindeki sabah antrenmana , , , Güven Yalçın, Rıdvan Yılmaz, Tyler Boyd ve Utku Yuvakuran katıldı.

hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü. Ümraniye'de teknik direktör yönetimindeki sabah antrenmana , , , Güven Yalçın, Rıdvan Yılmaz, Tyler Boyd ve Utku Yuvakuran katıldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, açma-germe, tam sahada koşu, kondisyon ve şut çalışması yaptı.

ÜMRANİYE'DE İKİ KAMP
Beşiktaş, 'nin haziran ayında devam edeceği duyurulan lig için iki hazırlık kampı gerçekleştirecek. Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın tarafından yapılan planlama doğrultusunda, 16-19 Mayıs ile 23-26 Mayıs tarihleri arasında 'nde tam kadro halinde iki kamp yapacak.

  1. 9.5.2020
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