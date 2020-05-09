Çift idmanla yola devam
Beşiktaş hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü. Ümraniye'de teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki sabah antrenmana Caner Erkin, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Güven Yalçın, Rıdvan Yılmaz, Tyler Boyd ve Utku Yuvakuran katıldı.
Beşiktaş hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü. Ümraniye'de teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki sabah antrenmana Caner Erkin, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Güven Yalçın, Rıdvan Yılmaz, Tyler Boyd ve Utku Yuvakuran katıldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, açma-germe, tam sahada koşu, kondisyon ve şut çalışması yaptı.
ÜMRANİYE'DE İKİ KAMP
Beşiktaş, TFF'nin haziran ayında devam edeceği duyurulan lig için iki hazırlık kampı gerçekleştirecek. Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın tarafından yapılan planlama doğrultusunda, 16-19 Mayıs ile 23-26 Mayıs tarihleri arasında Nevzat Demir Tesisleri'nde tam kadro halinde iki kamp yapacak.
- 9.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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