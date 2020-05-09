Burak Yılmaz'dan corona virüsü paylaşımı: Bir sen eksiktin
Beşiktaş Kulübü'nün, bir futbolcu ve bir çalışanında corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından Burak Yılmaz'dan ilginç bir paylaşım geldi. Instagram hesabından paylaşım yapan tecrübeli futbolcu, gönderisine "Bir sen eksiktin" açıklamasını ekledi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun 12 Haziran tarihinde liglerin başlaması ile ilgili aldığı karar sonrası Futbola Dönüş Protokolü kapsamında Beşiktaş Kulübü'nde corona virüsü testlerini tamamlanmıştı.
Teknik heyet, futbolcular, destek ekibi ve takımla temas kurması muhtemel personele yapılan testlerin sonucu açıklanmış, test sonuçlarına göre, 1 futbolcu ve 1 çalışan corona virüse yakalandığı duyurulmuştu.
BURAK YILMAZ'DAN PAYLAŞIM GELDİ
Corona virüsü salgınının takımda görülmesinin ardından kaptan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.
Burak Yılmaz paylaşımına "Bir sen eksiktin" açıklamasını ekledi.
- 09.05.2020
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Yorum
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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