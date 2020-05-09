Burak Yılmaz'dan corona virüsü paylaşımı: Bir sen eksiktin - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Beşiktaş Burak Yılmaz'dan flaş corona paylaşımı!

'dan corona virüsü paylaşımı: Bir sen eksiktin

Burak Yılmaz'dan corona virüsü paylaşımı: Bir sen eksiktin

'nün, bir futbolcu ve bir çalışanında corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından 'dan ilginç bir paylaşım geldi. hesabından paylaşım yapan tecrübeli futbolcu, gönderisine "Bir sen eksiktin" açıklamasını ekledi.

'nun 12 Haziran tarihinde liglerin başlaması ile ilgili aldığı karar sonrası Futbola Dönüş Protokolü kapsamında 'nde corona virüsü testlerini tamamlanmıştı.

Teknik heyet, futbolcular, destek ekibi ve takımla temas kurması muhtemel personele yapılan testlerin sonucu açıklanmış, test sonuçlarına göre, 1 futbolcu ve 1 çalışan corona virüse yakalandığı duyurulmuştu.

BURAK YILMAZ'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Corona virüsü salgınının takımda görülmesinin ardından kaptan , sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

Burak Yılmaz paylaşımına "Bir sen eksiktin" açıklamasını ekledi.


  1. 09.05.2020
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