Burak Yılmaz'dan corona virüsü paylaşımı: Bir sen eksiktin

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 12 Haziran tarihinde liglerin başlaması ile ilgili aldığı karar sonrası Futbola Dönüş Protokolü kapsamında Beşiktaş Kulübü'nde corona virüsü testlerini tamamlanmıştı.

Teknik heyet, futbolcular, destek ekibi ve takımla temas kurması muhtemel personele yapılan testlerin sonucu açıklanmış, test sonuçlarına göre, 1 futbolcu ve 1 çalışan corona virüse yakalandığı duyurulmuştu.

BURAK YILMAZ'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Corona virüsü salgınının takımda görülmesinin ardından kaptan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

Burak Yılmaz paylaşımına "Bir sen eksiktin" açıklamasını ekledi.



