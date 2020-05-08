Umut Nayir için Zenit iddiası!
Rus ekibi Zenit'in Umut Nayir için teklif yapmayı düşündüğü öğrenildi.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın geldikten sonra takımda az şans bulan Umut Nayir'in Zenit'in radarına girdiği iddia edildi. Zenit'in Siyah- Beyazlı oyuncuyla ciddi biçimde ilgilendiği ve sezon sonunda Umut için Beşiktaş'ın kapısını çalmayı planladığı gelen bilgiler arasında. (Takvim)
- 08.05.2020
- Güncelleme: 08.05.2020 02:11
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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