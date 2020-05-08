Umut Nayir için Zenit iddiası! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
08 Mayıs 2020, Cuma
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için iddiası!

Umut Nayir için Zenit iddiası!

Rus ekibi 'in için teklif yapmayı düşündüğü öğrenildi.

'ta geldikten sonra takımda az şans bulan 'in 'in radarına girdiği iddia edildi. Zenit'in Siyah- Beyazlı oyuncuyla ciddi biçimde ilgilendiği ve sezon sonunda Umut için Beşiktaş'ın kapısını çalmayı planladığı gelen bilgiler arasında. (Takvim)

  1. 08.05.2020
  2. Güncelleme: 08.05.2020 02:11
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