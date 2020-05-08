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08 Mayıs 2020, Cuma
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gitmemiş!

Rebocho gitmemiş!

'ta, Guingamp'dan kiralanan ve kiralık sözleşmesi 'da sona erecek 'nun anlaşmasının karşılıklı olarak feshettiği iddia edilmişti. Ancak Portekizli oyuncu sosyal mesafeli idmana çıkarken, anlaşmasının da sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

yönetimi, yeni sezonda takımda görmediği isimlerden sadece Karius ile yollarını ayırdı. Bir süre önce siyah-beyazlıların Guingamp'tan kiralanan ve kiralık sözleşmesi 'da sona erecek 'nun anlaşmasının karşılıklı olarak feshettiği iddia edilmişti. Ancak Portekizli oyuncu sosyal mesafeli idmana çıkarken, anlaşmasının da sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.
  1. 8.5.2020
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