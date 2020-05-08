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08 Mayıs 2020, Cuma
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Kondisyon yüklediler

Kondisyon yüklediler

sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gruplar halinde gerçekleştirdiği hazırlıklarına dün 'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gruplar halinde gerçekleştirdiği hazırlıklarına dün 'nde yaptığı antrenmanla devam etti. yönetiminde yapılan kondisyon çalışmasında Burak, Umut, Vida, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan ve Utku yer aldı. Siyah-beyazlılar açma-germe, tam sahada koşu, kondisyon ve şut çalışması yaptı. Beşiktaş hazırlıklarına bugün saat 12.00 ve 15.00'te iki grup halinde yapacağı antrenmanlarla devam edecek
  1. 8.5.2020
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