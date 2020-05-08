Beşiktaş'ın kurtuluş planı Domagoj Vida!

Corona virüsünün neden olduğu ekonomik krizde borçları ödeyebilmek için kaynak yaratmaya çalışan Beşıktaş yönetimi 'kurtuluş reçetisini' buldu.

Takvim'de yer alan habere göre, siyah-beyazlı takımda 3 milyon Euro ile en yüksek ücret alan Vida'yı en az 6 milyon Euro'ya satmayı planlıyor. Böylece hem Vida'nın yıllık ücretinden kurtulmak hem de kasaya 6 milyon Euro girmesiyle toplam 9 milyon Euro'luk bir gelir kaynağı kazanmanın hesabı yapılıyor

Hırvat yıldızla yapılan indirim görüşmelerinden olumsuz cevap alınması üzerine köşeye sıkışan yönetim Vida'yı isteyen kulüplerin tekliflerini tek tek masaya yatırmayı planlıyor.

3 KULÜP YAKINDAN İLGİLENİYOR

Başta West Bromwich olmak üzere Sheffield ve Marsilya'nın Hırvat yıldızla ciddi biçimde ilgilendiği öğrenildi. Yönetim Vida için en az 6 milyon Euro almanın hesaplarını yapıyor.

TAKASA SICAK BAKILMIYOR

Yönetımın bu rakamın büyük bir bölümünün peşin olarak ödenmesini isteyeceği ortaya çıkarken Vida'ya talip olan kulüplerin yapacağı takas fikrinin kabul edilmeyeceği belirlendi.