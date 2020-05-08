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08 Mayıs 2020, Cuma
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'ın kurtuluş planı Domagoj Vida!

Beşiktaş'ın kurtuluş planı Domagoj Vida!

yönetimi Domagoj Vida’yı hem 6 milyon ’ya satarak para kazanmak hem de oyuncunun yıllık ücreti olan 3 milyon Euro’dan kurtulmayı planlıyor.

Corona virüsünün neden olduğu ekonomik krizde borçları ödeyebilmek için kaynak yaratmaya çalışan Beşıktaş yönetimi 'kurtuluş reçetisini' buldu.

Takvim'de yer alan habere göre, siyah-beyazlı takımda 3 milyon ile en yüksek ücret alan Vida'yı en az 6 milyon Euro'ya satmayı planlıyor. Böylece hem Vida'nın yıllık ücretinden kurtulmak hem de kasaya 6 milyon Euro girmesiyle toplam 9 milyon Euro'luk bir gelir kaynağı kazanmanın hesabı yapılıyor

Hırvat yıldızla yapılan indirim görüşmelerinden olumsuz cevap alınması üzerine köşeye sıkışan yönetim Vida'yı isteyen kulüplerin tekliflerini tek tek masaya yatırmayı planlıyor.

3 KULÜP YAKINDAN İLGİLENİYOR
Başta olmak üzere Sheffield ve Marsilya'nın Hırvat yıldızla ciddi biçimde ilgilendiği öğrenildi. Yönetim Vida için en az 6 milyon Euro almanın hesaplarını yapıyor.

TAKASA SICAK BAKILMIYOR
Yönetımın bu rakamın büyük bir bölümünün peşin olarak ödenmesini isteyeceği ortaya çıkarken Vida'ya talip olan kulüplerin yapacağı takas fikrinin kabul edilmeyeceği belirlendi.

  1. 08.05.2020
  2. Güncelleme: 08.05.2020 02:13
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