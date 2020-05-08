Beşiktaş'ın kurtuluş planı Domagoj Vida!
Beşiktaş yönetimi Domagoj Vida’yı hem 6 milyon Euro’ya satarak para kazanmak hem de oyuncunun yıllık ücreti olan 3 milyon Euro’dan kurtulmayı planlıyor.
Corona virüsünün neden olduğu ekonomik krizde borçları ödeyebilmek için kaynak yaratmaya çalışan Beşıktaş yönetimi 'kurtuluş reçetisini' buldu.
Takvim'de yer alan habere göre, siyah-beyazlı takımda 3 milyon Euro ile en yüksek ücret alan Vida'yı en az 6 milyon Euro'ya satmayı planlıyor. Böylece hem Vida'nın yıllık ücretinden kurtulmak hem de kasaya 6 milyon Euro girmesiyle toplam 9 milyon Euro'luk bir gelir kaynağı kazanmanın hesabı yapılıyor
Hırvat yıldızla yapılan indirim görüşmelerinden olumsuz cevap alınması üzerine köşeye sıkışan yönetim Vida'yı isteyen kulüplerin tekliflerini tek tek masaya yatırmayı planlıyor.
3 KULÜP YAKINDAN İLGİLENİYOR
Başta West Bromwich olmak üzere Sheffield ve Marsilya'nın Hırvat yıldızla ciddi biçimde ilgilendiği öğrenildi. Yönetim Vida için en az 6 milyon Euro almanın hesaplarını yapıyor.
TAKASA SICAK BAKILMIYOR
Yönetımın bu rakamın büyük bir bölümünün peşin olarak ödenmesini isteyeceği ortaya çıkarken Vida'ya talip olan kulüplerin yapacağı takas fikrinin kabul edilmeyeceği belirlendi.
- 08.05.2020
- Güncelleme: 08.05.2020 02:13
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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