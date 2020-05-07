Şartlar çok değişmeli
Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, TFF'nin almış olduğu liglerin 12 Haziran'da başlatılması kararını değerlendirdi.
Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, TFF'nin almış olduğu liglerin 12 Haziran'da başlatılması kararını değerlendirdi. Dalgakıran, "Şartlarının çok değişmesi lazım. Şu anda günlük 1500-2 bin arası hasta varken açıkçası oynatmak zor diye düşünüyorum. Sadece seyircisiz oynatmakla bitecek bir iş değil. Bir sürü yan unsur var, hepsini kontrol etmek hiç de kolay değil" dedi.
MAKSİMUM ÖNLEM
İkinci Başkan Dalgakıran, "Maksimum önlemleri alıp ona göre yaşamalıyız. Bunun içinde futbol da var. İşin ekonomik boyutunu da düşünmeye mecburuz. Bana göre köprünün altından daha çok sular akar" ifadelerini kullandı.
- 7.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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