Kartal durmuyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
07 Mayıs 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Kartal durmuyor

durmuyor

Kartal durmuyor

’ta dün de 7 futbolcu Ümraniye’de çalıştı İdmanda koşu, kondisyon ve şut çalışması yapıldı.

koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü. 'nde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen antrenmanda Atiba, Elneny, Diaby, Roco, Erdoğan Kaya, Rebocho ve Ersin Destanoğlu'nun yer aldığı belirtildi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, açma-germe, tam sahada koşu ve kondisyon çalışmalarıyla devam ettiği aktarıldı. Antrenmanın, şut çalışmasıyla tamamlandı. Beşiktaş, hazırlıklarına bugün gruplar halinde yapacağı antrenmanla devam edecek.
  1. 7.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kartal durmuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA