Buraya gelme!

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07 Mayıs 2020, Perşembe
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, Karius’u kulübü ’a şikayet ederken ekibi de Alman file bekçisine “Geri dönme” dedi.

, Loris Karius'u kulübü 'a şikayet etti... Siyah-beyazlılar Alman kalecinin sorumluluğunun artık kendilerinde olmadığını belirterek, sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğine dair belgenin kopyasını da kulübüne gönderdi. Bu arada Liverpool yönetimi Karius'tan, 'ye dönmemesini istedi. 'ya dönebileceği ancak Liverpool'da kendisi için bir ayarlama yapılmasının söz konusu olmadığı bildirildi. Kulübün tesislerinde kalmasının söz konusu olmadığı da ayrıca belirtildi.
  1. 7.5.2020
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