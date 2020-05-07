Boateng'in inadı yönetimi çıldırttı!

Siyah-beyazlılarda ayrılıklar kervanına Boateng de eklenecek gibi görünüyor... Yönetimin ücretinde %45 indirim istediği Ganalı yıldız, %20 indirim yapabileceğini söyleyince ortam gerildi.

Beş maç daha oynaması halinde sözleşmesi bir sezon daha uzayacak olan 33 yaşındaki forvet, yıllık ücret olarak da 1,7 milyon euro kazanacaktı.

Yönetim, yeni dönemde yabancı futbolculara ödenecek ücretin tavan fiyatını 1 milyon euro olarak belirlediği için sözleşmeyi revize edip % 45 indirim talebinde bulundu. Ganalı yıldız ise sadece %20 oranında indirim yapacağını belirterek 1,3 milyon euro'da diretince taraflar arasında anlaşma sağlanamadı.