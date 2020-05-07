Boateng'in inadı yönetimi çıldırttı!
Beşiktaş yönetiminin %45 oranında indirim istediği Ganalı yıldız Kevin Prince Boateng %20’de direnince ipler kopma noktasına kadar geldi.
Siyah-beyazlılarda ayrılıklar kervanına Boateng de eklenecek gibi görünüyor... Yönetimin ücretinde %45 indirim istediği Ganalı yıldız, %20 indirim yapabileceğini söyleyince ortam gerildi.
Beş maç daha oynaması halinde sözleşmesi bir sezon daha uzayacak olan 33 yaşındaki forvet, yıllık ücret olarak da 1,7 milyon euro kazanacaktı.
Yönetim, yeni dönemde yabancı futbolculara ödenecek ücretin tavan fiyatını 1 milyon euro olarak belirlediği için sözleşmeyi revize edip % 45 indirim talebinde bulundu. Ganalı yıldız ise sadece %20 oranında indirim yapacağını belirterek 1,3 milyon euro'da diretince taraflar arasında anlaşma sağlanamadı.
- 7.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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