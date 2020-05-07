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07 Mayıs 2020, Perşembe
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Karius için 'ya gidiyor!

Beşiktaş Karius için FIFA'ya gidiyor!

, ligin oynanamadığı dönemin de parasını isteyen ve sözleşmesini tek taraflı fesheden Loris Karius’u ’ya şikayet etmeye hazırlanıyor. Alman file bekçisinin ise Bundesliga ekiplerinden ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

, Karius ile yaşanan krizi 'ya taşımayı planlıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, siyah-beyazlı yönetim, alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı fesheden Alman kaleciyi oynamadığı dönemin parasını istemesi nedeniyle şikâyet edecek.

YENİ ROTASI HERTHA BERLIN

Karius'un bonservisini elinde bulunduran İngiliz devi ise gözden düşen kaleciyi idmanlara bile almayacağını açıkladı. Halen 'da olan ve ülkesi 'ya gitmeye hazırlanan Karius'un yeni rotası da belli oldu. 27 yaşındaki kalecinin Bundesliga ekiplerinden .ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi.

  1. 07.05.2020
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