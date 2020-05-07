Beşiktaş Karius için FIFA'ya gidiyor!

Beşiktaş, Karius ile yaşanan krizi FIFA'ya taşımayı planlıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, siyah-beyazlı yönetim, alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı fesheden Alman kaleciyi oynamadığı dönemin parasını istemesi nedeniyle şikâyet edecek.

YENİ ROTASI HERTHA BERLIN

Karius'un bonservisini elinde bulunduran İngiliz devi Liverpool ise gözden düşen kaleciyi idmanlara bile almayacağını açıkladı. Halen İstanbul'da olan ve ülkesi Almanya'ya gitmeye hazırlanan Karius'un yeni rotası da belli oldu. 27 yaşındaki kalecinin Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin.ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi.