Beşiktaş, ligin oynanamadığı dönemin de parasını isteyen ve sözleşmesini tek taraflı fesheden Loris Karius’u FIFA’ya şikayet etmeye hazırlanıyor. Alman file bekçisinin ise Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin ile anlaşma sağladığı öğrenildi.
Beşiktaş, Karius ile yaşanan krizi FIFA'ya taşımayı planlıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, siyah-beyazlı yönetim, alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı fesheden Alman kaleciyi oynamadığı dönemin parasını istemesi nedeniyle şikâyet edecek.
YENİ ROTASI HERTHA BERLIN
Karius'un bonservisini elinde bulunduran İngiliz devi Liverpool ise gözden düşen kaleciyi idmanlara bile almayacağını açıkladı. Halen İstanbul'da olan ve ülkesi Almanya'ya gitmeye hazırlanan Karius'un yeni rotası da belli oldu. 27 yaşındaki kalecinin Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin.ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi.
- 07.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş Karius için FIFA'ya gidiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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