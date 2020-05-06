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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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beklemede

Volkan Babacan beklemede

Listedeki kaleci adaylarından bir diğeri 'ın durumu da belirsizliğini koruyor. Volkan ile prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, tecrübeli eldivenden kulübü 'le bonservis konusunu kendisinin çözmesini istemişti.

Listedeki kaleci adaylarından bir diğeri Volkan Babacan'ın durumu da belirsizliğini koruyor. Volkan ile prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, tecrübeli eldivenden kulübü 'le bonservis konusunu kendisinin çözmesini istemişti. , Babacan'la 1+1 yıllık sözleşme karşılığında anlaşırken; son karar Gökhan'ın durumuna göre verilecek
  1. 6.5.2020
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