Karius'a 480 bin euro ödendi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Karius'a 480 bin euro ödendi

Karius'a 480 bin euro ödendi

Alman file bekçisi , ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Ayda 160 bin euro’dan 10 aylık periyotta ise 1.6 milyon euro kazanan Alman kaleciye Beşiktaş yönetimi geçen hafta 480 bin euro ödeme yaptı.

Yönetim 'tan borçsuzluk kağıdı alamadı ama ödemelerin dekontlarını dosyaya koydu ve 'ya bu şekilde gönderdi.

EKSTRALARI KESİLDİ!

yönetimi bir süredir Alman kalecinin tüm ayrıcalıklarını elinden almıştı. Evinin ödenen kirasından, kiralık aracına, hatta cep telefonu faturasına kadar tüm ödemeleri durdurulmuştu. Sözleşmesini fesheden Karius sezon sonuna kadar olan 480 bin euro'yu yönetimden halen talep ediyor.

  1. 6.5.2020
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