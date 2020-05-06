Karius'a 480 bin euro ödendi

Yönetim Loris Karius'tan borçsuzluk kağıdı alamadı ama ödemelerin dekontlarını dosyaya koydu ve UEFA'ya bu şekilde gönderdi.

EKSTRALARI KESİLDİ!

Beşiktaş yönetimi bir süredir Alman kalecinin tüm ayrıcalıklarını elinden almıştı. Evinin ödenen kirasından, kiralık aracına, hatta cep telefonu faturasına kadar tüm ödemeleri durdurulmuştu. Sözleşmesini fesheden Karius sezon sonuna kadar olan 480 bin euro'yu yönetimden halen talep ediyor.