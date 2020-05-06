Karius'a 480 bin euro ödendi
Alman file bekçisi Loris Karius, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Ayda 160 bin euro’dan 10 aylık periyotta ise 1.6 milyon euro kazanan Alman kaleciye Beşiktaş yönetimi geçen hafta 480 bin euro ödeme yaptı.
Yönetim Loris Karius'tan borçsuzluk kağıdı alamadı ama ödemelerin dekontlarını dosyaya koydu ve UEFA'ya bu şekilde gönderdi.
EKSTRALARI KESİLDİ!
Beşiktaş yönetimi bir süredir Alman kalecinin tüm ayrıcalıklarını elinden almıştı. Evinin ödenen kirasından, kiralık aracına, hatta cep telefonu faturasına kadar tüm ödemeleri durdurulmuştu. Sözleşmesini fesheden Karius sezon sonuna kadar olan 480 bin euro'yu yönetimden halen talep ediyor.
- 6.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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