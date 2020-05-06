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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Boateng bilmecesi

Boateng bilmecesi

Gana basını, ’a dönerek karantinaya giren Boateng için “ onunla yollarını ayıracak” iddiasında bulundu.

'ta Lorius Karius'un ardından Kevin-Prince Boateng'le de yollar ayrılıyor. Gana basınından Ghanasoccernet'in özel haberine göre; Siyah-Beyazlı kulüp yıldız futbolcunun yüksek maaşı nedeniyle böyle bir karar aldı. Haberde ayrıca Boateng'in Beşiktaş'ta mutlu olduğu ancak Coronavirüs nedeniyle maddi sıkıntı yaşayan kulübün böyle bir yola başvurduğu belirtildi. Ocak ayı transfer döneminde 'dan kiralanan 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 10 maç oynarsa sözleşmesi uzar maddesi bulunuyordu. Şu anda 'da karantinada olan Boateng, Beşiktaş formasıyla 6 maçta forma giymiş ve 2 gol atma başarısı göstermişti.
  1. 6.5.2020
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