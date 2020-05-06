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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Beş oyuncu karantinada

Beş oyuncu karantinada

'ta yurt dışında bulunan 5 isim 'ye döndü... , , , ve N'Koudou ayrı ayrı Türkiye'ye gelirken, bu isimler Güngören'de bulunan yurdunda karantina altına alındı.

'ta yurt dışında bulunan 5 isim 'ye döndü... , , , ve N'Koudou ayrı ayrı Türkiye'ye gelirken, bu isimler Güngören'de bulunan yurdunda karantina altına alındı. 14 günlük zorunlu karantina süresini burada geçirecek olan 5 futbolcu, karantinanın ardından evlerine geçecek ve antrenman yapan gruplara dahil olacak. Antrenörler karantinada bulunan 5 futbolcunun, yurtta kalacakları süre boyunca form tutması için özel program verirken, oyuncuların da takibi gün gün yapılıyor.
  1. 6.5.2020
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