''Quaresma adeta kraldı''

Eski Beşiktaşlı Hugo Almeida, Quaresma'nın Türkiye'deki rolünü ilginç bir benzetme ile özetledi. Almeida, "Quaresma gerçekten kraldı. Çok fazla dışarı çıkamadığımızı bile hatırlıyorum, çünkü gazeteciler ve taraftarlar tarafından kovalanırdık. Harika yıllardı. Bugün hâlâ beni oraya davet eden taraftarlar var" diye konuştu.