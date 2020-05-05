''Quaresma adeta kraldı''
Eski Beşiktaşlı Hugo Almeida, Quaresma'nın Türkiye'deki rolünü ilginç bir benzetme ile özetledi. Almeida, "Quaresma gerçekten kraldı. Çok fazla dışarı çıkamadığımızı bile hatırlıyorum, çünkü gazeteciler ve taraftarlar tarafından kovalanırdık. Harika yıllardı. Bugün hâlâ beni oraya davet eden taraftarlar var" diye konuştu.
Eski Beşiktaşlı Hugo Almeida, Quaresma'nın Türkiye'deki rolünü ilginç bir benzetme ile özetledi. Almeida, "Quaresma gerçekten kraldı. Çok fazla dışarı çıkamadığımızı bile hatırlıyorum, çünkü gazeteciler ve taraftarlar tarafından kovalanırdık. Harika yıllardı. Bugün hâlâ beni oraya davet eden taraftarlar var" diye konuştu.
- 5.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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