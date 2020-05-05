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05 Mayıs 2020, Salı
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'' adeta kraldı''

''Quaresma adeta kraldı''

, 'nın 'deki rolünü ilginç bir benzetme ile özetledi. Almeida, "Quaresma gerçekten kraldı. Çok fazla dışarı çıkamadığımızı bile hatırlıyorum, çünkü gazeteciler ve taraftarlar tarafından kovalanırdık. Harika yıllardı. Bugün hâlâ beni oraya davet eden taraftarlar var" diye konuştu.

, 'nın 'deki rolünü ilginç bir benzetme ile özetledi. Almeida, "Quaresma gerçekten kraldı. Çok fazla dışarı çıkamadığımızı bile hatırlıyorum, çünkü gazeteciler ve taraftarlar tarafından kovalanırdık. Harika yıllardı. Bugün hâlâ beni oraya davet eden taraftarlar var" diye konuştu.

  1. 5.5.2020
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