Loris Karius topa tuttu
Sözleşmesini fesheden Alman kaleci Loris Karius, yönetimi sert şekilde eleştirdi. Beşiktaş ise hukuki yollara başvuracağını duyurdu.
Beklenen gelişme gerçekleşti ve kaleci Karius, sözleşmesini tek taraflı feshetti. Bundan sonraki süreç FIFA nezdinde işleyecek ve oyuncuya ne kadar para ödeneceğine FIFA karar verecek. Karius, yaptığı açıklamada, "Böyle bir şeyi yapmak utanç verici. Sonun böyle olması yazık oldu. Beşiktaş, bu kadar tutkulu taraftarın desteğine sahip olduğu için gurur duyabilir. Aylar boyunca sıkıntılarımı tekrar tekrar tahtaya anlatır gibi anlattığım için çok sabırlıydım. Geçen yıl da aynı şeyler oldu. Bu sorunu çözmeye çalışmadılar, hatta ödeme kesintisi yaparak yardım önerimi bile reddettiler" dedi. Beşiktaş ise "Salgın boyunca kendisi ile anlaşmaya çalıştık. Zararlarımız konusunda hukuksal haklarımızın saklı olduğu kendisine ve Liverpool'a bildirildi" açıklamasını yaptı.
- 5.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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