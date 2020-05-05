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05 Mayıs 2020, Salı
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topa tuttu

Loris Karius topa tuttu

Sözleşmesini fesheden Alman kaleci , yönetimi sert şekilde eleştirdi. ise hukuki yollara başvuracağını duyurdu.

Beklenen gelişme gerçekleşti ve kaleci Karius, sözleşmesini tek taraflı feshetti. Bundan sonraki süreç nezdinde işleyecek ve oyuncuya ne kadar para ödeneceğine FIFA karar verecek. Karius, yaptığı açıklamada, "Böyle bir şeyi yapmak utanç verici. Sonun böyle olması yazık oldu. , bu kadar tutkulu taraftarın desteğine sahip olduğu için gurur duyabilir. Aylar boyunca sıkıntılarımı tekrar tekrar tahtaya anlatır gibi anlattığım için çok sabırlıydım. Geçen yıl da aynı şeyler oldu. Bu sorunu çözmeye çalışmadılar, hatta ödeme kesintisi yaparak yardım önerimi bile reddettiler" dedi. Beşiktaş ise "Salgın boyunca kendisi ile anlaşmaya çalıştık. Zararlarımız konusunda hukuksal haklarımızın saklı olduğu kendisine ve 'a bildirildi" açıklamasını yaptı.

  1. 5.5.2020
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