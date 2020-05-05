Loris Karius topa tuttu

Beklenen gelişme gerçekleşti ve kaleci Karius, sözleşmesini tek taraflı feshetti. Bundan sonraki süreç FIFA nezdinde işleyecek ve oyuncuya ne kadar para ödeneceğine FIFA karar verecek. Karius, yaptığı açıklamada, "Böyle bir şeyi yapmak utanç verici. Sonun böyle olması yazık oldu. Beşiktaş, bu kadar tutkulu taraftarın desteğine sahip olduğu için gurur duyabilir. Aylar boyunca sıkıntılarımı tekrar tekrar tahtaya anlatır gibi anlattığım için çok sabırlıydım. Geçen yıl da aynı şeyler oldu. Bu sorunu çözmeye çalışmadılar, hatta ödeme kesintisi yaparak yardım önerimi bile reddettiler" dedi. Beşiktaş ise "Salgın boyunca kendisi ile anlaşmaya çalıştık. Zararlarımız konusunda hukuksal haklarımızın saklı olduğu kendisine ve Liverpool'a bildirildi" açıklamasını yaptı.