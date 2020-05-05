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05 Mayıs 2020, Salı
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’den ‘Hart’ teklifi

İngiltere’den ‘Hart’ teklifi

Karius'un ayrılmasıyla kalesini tecrübeli bir eldivene emanet etmek isteyen siyah-beyazlılar, gözünü 'ye çevirdi.

, sezon sonunda Burnley kulübü ile sözleşmesi sona erecek 33 yaşındaki başarılı kaleci ile pazarlıklara başlayan 'ın görüşmelerde büyük aşama kaydettiğini öne sürdü.

  1. 5.5.2020
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