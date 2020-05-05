Fedakar Oğuzhan Özyakup! Beşiktaş'a geri dönüyor
Devre arasında Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup'un Beşiktaş'a geri dönmesine karar verildi... Siyah-beyazlılar, Oğuzhan için bir vergi ödemesi yapmayacak.
Siyah-beyazlılardan 2 milyon euro alan Oğuzhan, Feyenoord'a "1.6 milyon euro'ya sizde oynarım" dedi. Hollandalılar ise kendisine ancak 1.2 milyon euro verebileceklerini söyleyince görüşmeler durdu, Oğuzhan'ın Feyenoord'da devam etme şansı ortadan kalktı. Bu arada Oğuzhan, Feyenoord'da yaptığı % 20'lik indirimi Beşiktaş'ta da yapacak. Oğuzhan ayrıca, 1.6 milyon euro'nun yüzde 20'sini de vergi olarak devlete ödeyecek.
- 5.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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