Fedakar Oğuzhan Özyakup! Beşiktaş'a geri dönüyor

Siyah-beyazlılardan 2 milyon euro alan Oğuzhan, Feyenoord'a "1.6 milyon euro'ya sizde oynarım" dedi. Hollandalılar ise kendisine ancak 1.2 milyon euro verebileceklerini söyleyince görüşmeler durdu, Oğuzhan'ın Feyenoord'da devam etme şansı ortadan kalktı. Bu arada Oğuzhan, Feyenoord'da yaptığı % 20'lik indirimi Beşiktaş'ta da yapacak. Oğuzhan ayrıca, 1.6 milyon euro'nun yüzde 20'sini de vergi olarak devlete ödeyecek.