Fedakar Oğuzhan Özyakup! Beşiktaş'a geri dönüyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
05 Mayıs 2020, Salı
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Fedakar ! 'a geri dönüyor

Fedakar Oğuzhan Özyakup! Beşiktaş'a geri dönüyor

Devre arasında Feyenoord'a kiralanan 'un 'a geri dönmesine karar verildi... Siyah-beyazlılar, Oğuzhan için bir vergi ödemesi yapmayacak.

Siyah-beyazlılardan 2 milyon euro alan Oğuzhan, Feyenoord'a "1.6 milyon euro'ya sizde oynarım" dedi. Hollandalılar ise kendisine ancak 1.2 milyon euro verebileceklerini söyleyince görüşmeler durdu, Oğuzhan'ın Feyenoord'da devam etme şansı ortadan kalktı. Bu arada Oğuzhan, Feyenoord'da yaptığı % 20'lik indirimi 'ta da yapacak. Oğuzhan ayrıca, 1.6 milyon euro'nun yüzde 20'sini de vergi olarak devlete ödeyecek.

  1. 5.5.2020
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