Cabot: Neden olmasın - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
05 Mayıs 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Cabot: Neden olmasın

Cabot: Neden olmasın

Cabot: Neden olmasın

dönemi için adı 'la anılan Jimmy Cabot, bu iddialara yanıt verdi.

Cabot'un takımı Lorient, 2 şampiyonu ilan edilmesiyle beraber gelecek sezon Ligue 1'de mücadele etmeye hak kazandı. 26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu; Ouest France'a yaptığı açıklamada, "Bana sürekli olup olmayacağım soruluyor. Sözleşmem bitiyor ne olacağını göreceğiz. Her şey olabilir, neden olmasın" dedi.

  1. 5.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cabot: Neden olmasın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA