Cabot: Neden olmasın

Cabot'un takımı Lorient, Ligue 2 şampiyonu ilan edilmesiyle beraber gelecek sezon Ligue 1'de mücadele etmeye hak kazandı. 26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu; Ouest France'a yaptığı açıklamada, "Bana sürekli transfer olup olmayacağım soruluyor. Sözleşmem bitiyor ne olacağını göreceğiz. Her şey olabilir, neden olmasın" dedi.