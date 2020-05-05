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05 Mayıs 2020, Salı
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: Dönüş tarihi veremem

Adem Ljajic: Dönüş tarihi veremem

Sırbıstan'a giden , 'ye dönemiyor! Sırp futbolcu hükümet makamlarına başvurduğunu, kendisinin sıraya sokulduğunu iletti. özel jetin parasını bile verdiğini belirten Ljajic, protokoller nedeniyle ise dönüş tarihi veremedi.

Sırbıstan'a giden , 'ye dönemiyor! Sırp futbolcu hükümet makamlarına başvurduğunu, kendisinin sıraya sokulduğunu iletti. özel jetin parasını bile verdiğini belirten Ljajic, protokoller nedeniyle ise dönüş tarihi veremedi.

  1. 5.5.2020
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